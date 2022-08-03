台中市農特產柑橘每年出口數量約占產量1％，是否受衝擊？仍待觀察。(中市府提供／林欣儀台中傳真)

美國眾議院議長裴洛西訪台引發爭議，更導致大陸海關總署宣布暫停多家台灣產品進口，恐影響台中農特產銷售，市長盧秀燕今天在臉書發文強調，第一時間已責成市府團隊統計受影響產業，一定會審慎因應；台中市農會總幹事林育葦強調，大陸禁止進口對農特產一定有衝突，台中市目前的狀況仍在可控範圍內。

盧秀燕雖因腿傷未癒，目前仍住院治療，今天獲悉大陸暫停進口的產品新增加柑橘類品項，因台中山線是柑橘重要產地，她立即在臉書發文強調，優秀的台灣產品出口受影響，更使得政府部門對產業的支持急如星火，一刻都不容許延遲。

盧秀燕指出，她雖然身在醫院，但第一時間已責成市府團隊統計影響企業範圍，目前台中市被暫停進口的企業數有120家，其中伴手禮、糕餅、健康食品等品項影響較大；柑橘類雖也在禁止進口品項中，但因台中市出口的數量僅約每年產量1％，比例不大，至於是否衝擊市場價格？市府審慎因應。

林育葦說，台灣農業主要發展的品項仍以精緻農業為主，且整體農特產品仍以內銷為主要銷售對象，外銷的目的在於平穩價格，這幾年政府積極推動食農教育，或透過農特產加工等方式延長農產保鮮度並達到加值效益，接下來會加強宣導民眾食用在地新鮮貨，降低衝擊。

「作為市長，越是嚴峻的考驗，越要在市民身邊。」盧秀燕強調，針對此波衝擊，市府已成立輔導專線、透過單一窗口提供企業相對的協助，本月並將舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會、號召民眾支持並推廣在地糕餅，透過拓展內需市場的方式減輕業者壓力。

市府指出，台中市購物節開跑後，將針對受影響的產業規畫店家採買專區，協助導購，並提供點數加倍送等優惠，提升民眾採購意願；在農業方面將透過全聯、好市多等平台販售，同時輔導農民研發果汁、水果酒等加工產品，也拓展東南亞與其他市場，減緩衝擊。