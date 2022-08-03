民眾反映8月2日在高雄市楠梓區加昌派出所附近目睹一件死亡車禍，警消將近20分鐘才陸續到場，導致32歲郭姓女騎士在未上救護車就死亡。楠梓警方對此表示，接獲報案就出動，沒有延誤就醫，郭女送醫時呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫不治。

民眾在爆料公社臉書反映此事，直指警消救護不力。他當時打了好幾通電話給110，但卻遲遲沒見到救護車來，等到救護車到場時，已經是15至20分鐘了，這騎士還沒上救護車就已經死亡。

警方表示，警方於昨天晚間11時15分獲報，警員於11時21分就到場，消防局人員也隨後到場。當時這一輛汽車與機車同時行駛在加昌路上，機車要左轉秀群路時與直行的汽車發生車禍，騎士送左營海總不治。警方對兩名駕駛做酒測，酒測值均為零。至於詳細車禍原因，仍待進一步調查。

警方呼籲，民眾行駛在馬路上，請遵循燈號行駛，並減速慢行。機車騎士應兩段式左轉，避免發生意外。