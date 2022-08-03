娑婆礑溪溪水銳減。（自來水公司提供）

花蓮久旱不雨，氣溫異常，中南區鄉鎮氣溫一度飆破40度，台灣自來水公司第九區管理處今天表示，負責供應大花蓮地區自來水的「娑婆礑淨水場」，由原每日60000 立方公尺蓄水量，下降至20000立方公尺，水量銳減，若仍不下雨，將啟動備援地下水水源，也呼籲民眾節約用水。

今年氣候異常，天氣熱，全台變成「烤蕃薯」，花蓮卓溪、玉里、富源氣溫飆破40度。前幾天，受低壓帶通過，水氣增多，花蓮一度降下大雨，但對緩解旱象僅是杯水車薪，用水量也亮出紅燈。

台灣自來水公司第九區管理處表示，大花蓮地區主要自來水用水來源，秀林鄉水源村娑婆礑溪「娑婆礑淨水場」，由每日約有60000 立方公尺蓄水量，卻因遲遲久旱不雨，蓄水量已下降至20000立方公尺，水量明顯減少，不足缺口由深井補充。

若仍不下雨，水情吃緊，台水公司九區處研商抗旱準備，包括加強整備備援地下水水源，適時啟動補充水量、各場站全力出水並相互支援調配，檢查並加強維護運轉中供水設備，另送水車檢查保養，隨時保持正常使用狀態。

台水公司九區處表示，以最近氣象資料研判，不雨的日子可能至8月底，呼籲民眾節約用水，儘量減少洗車、洗地板用水，洗米水、洗菜水充分再利用，沖馬桶控制水量，如再持續乾旱缺水，將再進一步採緊急應變措施因應。