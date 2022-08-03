已故「秀場天王」豬哥亮的女兒謝金晶，也繼承爸爸衣缽進演藝圈發展，成為了一名台語歌手，她不僅歌聲甜美，外型也相當亮眼，還有著修長好身材，因此擁有一票粉絲擁戴，臉書有高達15萬人追蹤，人氣不俗，近日適逢農曆七月鬼門開，謝金晶分享了親身靈異經歷，事發在日本大阪，遇上詭異阿嬤跟不可理解的事情，讓她直呼如今想起來仍覺得毛骨悚然。

謝金晶分享自己過去經歷過的靈異故事，據《自由時報》報導，她多年前曾跟好姊妹一同去日本大阪旅遊，其中一個活動就是穿傳統和服體驗，他們去了一處老街，換上和服後開心上街逛逛，非常有氣氛，一群人邊走邊拍美照留念，走到後面發現有間古老又豪華的大宅，「因為門沒有關，我們就直接晃進去逛逛」。

當時謝金晶她們因為忙著拍照，也沒想太多，不料拍照到一半，赫見遠處站了一名白髮阿嬤，年紀大約8、90歲的樣子，手上拿著掃把在瞪著她們，一行人才覺得不太對勁，謝金晶連忙用生疏的日語跟對方道歉，但這名阿嬤始終面無表情，只是一直看著她們，「我們發覺打擾到了對方，就趕快道歉離開了」。

而就在他們離開後，恐怖的狀況才接踵發生，晚上謝金晶開始莫名發燒、身體不對勁，就這樣連燒了3晚，但白天就會恢復正常，她當時還自我安慰可能是玩太累所致，沒想太多，而結束大阪之旅返台後，謝金晶想將當時數位相機拍得照片洗出來留念，才發現在那座神秘大宅中拍的和服照全都莫名消失，至今不知為何發生這樣的情況。