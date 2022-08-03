半導體測試介面廠精測(6510)受部分產能調控及客戶驗證遞延影響，2022年7月營合併營收仍優於去年同期，使前7月合併營收維持穩健成長、續創同期新高。公司對第三季營收優於第二季預期不變，續拚逐季成長、全年營收成長達雙位數目標。

精測公布2022年7月自結合併營收3.35億元，雖月減達18.86％、仍年增3.21％。其中，晶圓測試卡2.7億元，月減23.05％、仍年增達11.34％，IC測試板0.46億元，月增達29.16％、年增2.88％，技術服務與其他0.19億元，月減達27.8％、年減達49.19％。

累計精測前7月合併營收23.5億元，較去年同期21.85億元成長7.56％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡18.43億元、年增達11.44％，IC測試板3.71億元、年增達15.95％，僅技術服務與其他1.35億元、年減達35.73％。

精測表示，Omicron變種病毒疫情持續牽動科技業供應鏈，精測受部分產能調控及客戶驗證遞延影響，使7月營收較6月下滑。預期在疫情緩解及新客戶帶動高速運算（HPC）、固態硬碟（SSD）等應用晶片測試需求下，第三季營收可優於第二季、整體穩健成長目標不變。

精測指出，疫情、高通膨等因素影響全球消費電子需求疲弱，但數據中心、車用電子、邊緣運算等其他應用的相關基礎建設晶片需求維持穩定，降低負面影響。精測因應趨勢多元發展產品結構，以因應HPC相關處理器、SSD控制、射頻（RF）晶片等多項測試需求。

精測總經理黃水可日前法說時表示，由於HPC相關產品進入出貨旺季、配合產能維持增加，預期第三季營運可望優於第二季、有望再創新高。雖然單月營收起伏將較明顯，但維持營收逐季成長、全年營收成長達雙位數目標，毛利率長期維持50～55％區間不變。

而一年一度的2022國際半導體展（SEMICON Taiwan），將於9月14～16日在南港展覽館盛大召開，精測此次將以「極致 針表現」為題，於南港展覽館一館的測試專區攤位，展出多款全新微機電（MEMS）探針卡。

技術論壇方面，精測今年再獲先進測試技術論壇邀請，預計9月15日以「Thermal Challenges in The Fine Pitch Testing Solution」為題，發表精測最新半導體測試介面技術，攜手客戶端共同面對測試環境挑戰，推出更高性價比的半導體測試介面解決方案。