半導體修正時間，成為近期市場熱議焦點！前美銀美林證券資深半導體分析師暨前瑞銀證亞太半導體首席分析師程正樺今天表示，半導體的庫存修正才開始，此波修正將是近20年來最大、最嚴峻的一次，修正時間會有多長，目前還有待觀察，但2000年半導體庫存修正是花了3年的時間。建議投資人在第三季操作仍應保守，多單要有避險意識。

有「外資圈金童」、「聯發科王子」美譽的程正樺目前擔任騰旭公司投資長，今天出席龍門扶輪社第1096次例會，應邀演講「2022年H2台股投資展望」，投資人關心半導體的修正期間，以及台積電(2330)和聯發科(2454)等權值股的投資價值和產業地位。

程正樺表示，目前科技股將持續面臨獲利正修的壓力，這波的下修循環會維持一段時間。以半導體而言，台廠的台積電和聯電等產能還是滿載，生產仍高於需求，下游廠己經開始清庫存，但上游清庫存預估第4季開始。這波半導體清庫存的壓力，是近20年來最大的一次，還無法預測時間會多長，預估小規模的公司恐怕會出現資金周轉問題，而大公司將面臨砍價壓力。

程正樺指出，今年上半年美國消費品和服務業的業績是成長的，但電子產品銷售呈現下滑；投資人要留意下半年美國整體需求的放緩，美國持續的升息對民間消費力的壓抑會愈來愈明顯。

至於護國神山台積電(2330)在產業的地位，程正樺認為，台積電現在可以用「天下無敵」來形容，韓國三星己經出局，英特爾也可以略過不看。三星最大客戶就是其手機晶片部門，但三星手機部門明年手機晶片將採用高通，三星自製晶片也找台積電。至於在英特爾方面，第14代Meteor Lake也將由台積電生產。台積電5年內沒有競爭者，美國晶片法案對台積電不會有影響，該法案的全部補貼約500億美元，而台積電一年資本支出就400億美元。

至於投資人抱怨台積電的殖利率不高，程正樺認為，這是因為台積電近幾年的資本支出太高，所以雖然即使一年的EPS有30元，配息也只有11元左右；預估進入下一個景氣修正期，台積電就會有較多現金可以發給股東，這波資本支出循環估到明年底，會先暫告一段落。屆時，若EPS 30元，就有機會逐年朝20元發放。

而在聯發科方面，程正樺分析，聯發科在產業地位是「老二」，機會點要看「老大」高通有沒有犯錯；高通犯錯，聯發科的機會就多。高通過去犯的二個錯，一個是用了三星晶片、一個是高單價產品生產不順。這讓聯發科有了搶市場的機會。不過，現在高通晶片重回台積電懷抱，聯發科後續的發展就要留意。