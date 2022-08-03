立法院國防外交委員會立委蔡適應（中）表示，真正演習機會微乎其微，我方海軍會部署投射軍力，保護我國漁民。（陳彩玲攝）

大陸官媒釋出消息，解放軍4日起將在台灣6處海空域舉行實彈演習，基隆北方三島首當其衝，有漁民直呼，不敢出海作業，憂心遭受攻擊，「老婆就沒了老公」。立法院國防外交委員會立委蔡適應表示，真正演習機會微乎其微，我方海軍會部署投射軍力，保護我國漁民。

美國眾議院議長裴洛西來台，大陸官媒新華社發出新聞稿表示，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動。基隆北方三島與大陸軍演區域重疊，漁業備受衝擊。

林姓漁民表示，日前有接到消息，有些漁船選擇停止作業，有些仍決定出海，自己則是覺得危險，擔心萬一被炸到，「老婆就沒有老公了」，除了自身安危也怕影響家人。

蔡適應今日出席運動i台灣5對5籃球賽記者會指出，中國劃定軍事演習區，一定程度妨害我方主權，我國領海周遭、經濟海域絕不允許被侵犯，國防部已表達嚴重抗議，他認為，中國畫設演習區，不見得會真的進行演習，由於區域離中國相關海域有距離，此舉大多只為壯大聲勢，不會採取軍演行動。

他強調，北方三島是重要漁場，有很多漁船往來，也是我國海軍部署範圍，不是畫了就能實施飛彈射擊，實務上能不能執行被打問號，現在為了安全起見，漁業署通報漁船避免接近，以漁民安全為首要考量，我方海軍也會在此部署投射軍力。

市議員張顥瀚進一步表示，北方三島漁場為台灣非常重要漁業捕撈場域，現在很多漁民在海上擔心受到軍演波及，大家都盡量避免在海上作業，希望中央政府維護漁民捕撈權益，也呼籲中國當局，經濟歸經濟，政治上要坐下來平等對談。