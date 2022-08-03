網紅團體「反骨男孩」成員瑤瑤（Nita）擁有甜美臉蛋、35D罩杯的火辣身材，因為氣質與神韻有點像知名女歌手郭靜，被PTT鄉民封為「兇版郭靜」、「暗黑郭靜」，她日前在IG分享穿情趣內的照片，可愛與性感特質碰撞，讓粉絲招架不住。

瑤瑤在IG寫道：「最近熱到要起笑了！」並附上辣照，只見瑤瑤烏黑中分長髮披肩，穿著一套布料極少的蕾絲內衣，跪坐在床上拍攝，可見D罩杯雪胸坦露，下半身只有前後兩片薄布，側邊開到腰際，隱約露出丁字褲頭，加上雪白色的蜜大腿，讓人看得心跳加速，照片一釋出，粉絲紛紛淪陷，「穿這套在等誰」、、「這套很可以」、「要炸開了」！

瑤瑤外型亮眼，身材性感。(圖/瑤瑤 IG)

瑤瑤除了身材養眼外，個性也非常活潑大方，也是反骨成員的她，在拍攝酷炫約會系列的影片中，看到酷炫第一眼就要求擁抱，主動的行為讓酷炫一度被她反撩，製造了不少笑果，因為瑤瑤進行許多親密互動，所以常常被網友調侃「自肥」。

積極拓展演藝之路的瑤瑤上過綜藝節目《星光娛樂城》、拍攝謝和弦《抱歉我是個渣男》MV及擔任直播主工作，目前IG有12萬追蹤數。感情生活方面，6月中被爆出和大7歲「Under Lover」成員、「蛇姬」林采緹前夫胡睿兒熱戀，據傳小倆口已經穩定交往3個月以上。