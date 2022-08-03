基隆市議會3日進行臨時會，要求基隆市政府報告台電第四天然氣接收站開發案，與水產動植物保育區重疊的相關完整報告。基隆市府表示，台電必須滿足5大原則，市府才會同意四接開發案。但多位市議員仍痛批市府在未經調查的情況下，僅憑台電提供的資料，便同意開發荒謬至極。也期望市府能夠舉辦公投，聽取民眾的聲音。

基隆市政府產發處指出，四接開發案，基隆市府的5原則包括：要求採用最嚴謹的程序及標準進行環評、讓更多專家學者參與，以充分討論、台電應與地方民代及當地民眾充分說明溝通、保障外木山漁民生計，以及確保基隆港航運安全等。產發處也解釋，109年「原則同意」一事，前提是台電須依規定向主管機關申辦審查事項並獲准。

對於市府的說詞，多位基隆市議員都痛批市府僅憑台電提供的資料，就貿然「原則同意」四接開發案，議員王醒之、陳薇仲認為，台電提供的資料與實際潛水檢視時不符，但市府未經調查，就貿然同意，且在基隆港東岸的潮境大做珊瑚保育，卻放任台電在西岸破壞珊瑚與海洋生態，荒謬至極。王醒之強調，台電提出東移方案後，已是一個不同的開發案，希望市府能夠廢除原本的公文，改成立專案小組，進行實質審查。

議員呂美玲、張淵翔、秦鉦則指出，現行台電東移方案，等於在基隆港嘴設置天然氣接收碼頭，不僅影響基隆港的航道，也等若讓基隆市的民眾陷入風險。副議長林沛祥也說，他10年前在港務公司任職時，該公司曾有在高雄旗津設天然氣轉運碼頭的計畫，但時任的交通部長葉匡時打了回票，理由是不能讓高雄市民承擔風險。議員莊錦田則建議市府舉辦公投，讓民眾表達意見。

基隆市長林右昌表示，任何的批評、建議及質疑，都視為是凝聚共識的過程，他認為，台電提出的東移方案仍有討論及修正空間，應做更多的討論。他最後強調，在未取得共識前，台電不可能執行四接開發案。