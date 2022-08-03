鼓勵學子考機車駕照再上路，雲林縣北港鎮公所設置機車考照練習場。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮公所為鼓勵學子考機車駕照再上路，在北港清潔隊空地設置1處機車考照練習場，公所3日表示暑假期間很多學生會去考機車駕照，北港地區沒有練習場，須至東勢鄉監理分站或嘉義監理所，往返約要1小時，因此特別規畫練習場，方便大家就近練習。

北港鎮公所接獲民眾反映，指北港鎮周邊沒有機車考照練習場，鎮民考機車駕照若要事先練習，必須到雲林東勢鄉監理分站、斗六監理站，或是跨縣市到嘉義縣監理所、嘉義市監理站，路途相當遙遠，非常不方便，希望公所能設置機車考照練習場。

北港鎮公所機要祕書蕭美文表示，去年她擔任代理鎮長期間，即規畫設置練習場，在鎮內尋找適合地點，包括北港溪河濱公園、河川地停車場等，後來發現清潔隊有1塊空地可以利用，便著手整地、請人依監理單位的機車考照練習場配置圖畫線，目前已完工。

蕭美文說，機車駕照路考包括兩段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開等項目，練習場可讓民眾事先練習，熟悉考試流程，以免正式路考時因怯場而無法通過考試，這幾天已有不少民眾到練習場練習，未來練習場還會增設一些考場說明、路考注意事項告示牌。

地方家長指出，許多交通意外都是無照騎士肇事，暑假期間有許多學生會去考機車駕照，有了練習場，可以幫助學生考照以免受罰，且通過路考，可減少交通事故的發生機率，他這幾天都陪孩子到練習場，為了孩子的騎車安全，一定要先考照後才上路。