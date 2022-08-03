台北表演藝術中心開幕在即，但接連遇上座椅難出入、場館漏水等事，仍有待解決。今日文化部長李永得接受網路節目主持人王時齊專訪時表示，北藝中心的椅子設計不良，是「不尊重觀眾，沒有文化觀念」的產物。

李永得表示，一個政府這麼重大的建設，竟會漏水、椅子破掉，「椅子破掉倒是還好，但座椅的設計怎麼會是這樣，就不是一個很舒適的狀態。不尊重觀眾，沒有文化觀念。」

李永得舉例，國家兩廳院觀眾坐進去之後，要出入都很窄，「但那是早年的設計觀念，希望觀眾席可以多一點，這沒辦法。現在比較新的衛武營設計就不會這樣，台北流行音樂中心、高雄流行音樂中心的椅子坐著也很舒適，高流甚至有準備飲料杯架，是以觀眾為主體的設計。」

李永得說，雖然和台北市政府有時在意見上「很難對焦」，但是遇上什麼事需要幫忙，還是會傾全力協助，「因為這是國家的事」，像是大巨蛋復工，需要有足夠的觀眾疏散空間和走道，「行政院就與文化部協調，希望挖個地下道到國父紀念館，讓人流疏散可以符合安全標準，但這地下道也讓國父紀念館損失一年一千萬的停車費。」

李永得表示，原本大巨蛋要補償這損失，「一開始他們同意了最近又反悔了，但這就算了，因為這都是國家的事，不會跟他們計較，讓事情可以順利進行，符合公眾利益最重要，只是有時候和台北市溝通時沒法聚焦。」