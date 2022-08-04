運動有助健康，但激烈運動後有注意事項，以確保運動效益。醫師表示，激烈運動後身體會感到疲倦，若想休息，不要立即停止原本的運動，如直接坐下休息，而應先放緩運動強度再停止該運動，如此可減少之後的「延遲性肌肉痠痛」，更能保持運動好習慣，且有利人體血液循環。

運動已是現代人保持、加強身心健康的法則，但運動後也有注意事項。台灣運動醫學學會副祕書長、杏仁復健科診所院長林杏青表示，人體若做激烈運動，經過一段時間後，覺得疲累想休息時，不宜立即停止此運動，以免造成運動後低血壓。他說明，人在進行高強度運動時，肌肉收縮快速，血壓也較高，突然停止運動後，肌肉突然放鬆會導致血壓降低，產生運動後低血壓，不利於人體的血液循環。

林杏青表示，多項研究證實，激烈運動後若要休息，要採動態恢復，例如降低激烈運動強度，馬拉松跑者在完成賽事後，不會立即停下或坐在地上，而會放緩步乏或變成走路方式，如此可降低「延遲性肌肉痠痛」（Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS），也就是之後產生的肌肉痠痛。

為達運動效果，以及避免激烈運動帶來的不適，林杏青建議，除採動態恢復，還有冰敷、冰水浴、補充營養物等方式。他說明，冰敷可減少肌肉發炎，冰水浴則被常用來降低運動員的延遲性肌肉痠痛，讓運動員可更快回復最佳的運動表現，但若有心血管疾病者則要小心低溫對身體的影響；營養補充物則包含醣類（碳水化合物）、蛋白質、咖啡因。

至於強度不高的運動，林杏青表示，因心跳速度未明顯增加，例如僅是散步、伸展四肢，若要休息，就沒有特別需留意的方式。