台中工人在20層樓高的空中操作吊掛洗窗機，但因「側風太強」，整組機器不斷水平旋轉和搖晃，工人手中還拿著1大片長型玻璃。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

台中西區1棟大樓上月底被目擊有名工人在20層樓的空中操作吊掛洗窗機，但因「側風太強」，整組機械不斷水平旋轉和搖晃，工人手中還拿著1片長型玻璃，目擊者嚇壞喊「沒被嚇死先會暈死吧」，影片曝光引發網友質疑，業者是否違反工安規定。

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，1名男子在吊掛中的洗窗機內準備在20樓高的大樓旁清洗玻璃，但疑似因為「側風」太強，導致整組機械不斷在空中水平旋轉，機械僅由2條鋼索掛著，同時不斷晃動，男子手上還拿著一大片玻璃，場面相當驚險；目擊者拍下影片嚇說「龜缸欸，沒被嚇死先會暈死吧」。

台中工人在20層樓高的空中操作吊掛洗窗機，但因「側風太強」，整組機器不斷水平旋轉和搖晃，工人手中還拿著1大片長型玻璃。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據了解，這起意外狀況發生在7月底，該棟大樓位在台中西區、共39樓高，當時工人垂降到約20層樓高附近作業，卻疑似碰上側風，機台不受控制，在空中旋轉、搖晃，工人除了緊抓設備，還得顧及掛在機台上的玻璃，這一幕也引發網友質疑，業者是否違反工安規定。

其他網友紛紛留言「重點是手上那塊玻璃吧」、「不要旋轉我」、「太恐怖了吧」、「這工人心臟很大」、「萬一直接撞到大樓，或是手中玻璃掉落，後果不堪設想」。