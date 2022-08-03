度假租房平台Airbnb看好本季訂房將維持前一季創下新高的水準，這讓投資人大失所望，在夏季的報復性出遊潮湧現之際，他們原本預期Airbnb會提出更樂觀的展望。

儘管Airbnb宣布上市以來第一個股票回購計畫，規模達20億美元，但周二盤後股價仍然重挫逾8%，報106.85美元。

經濟可能陷入衰退的擔憂導致全球股市走跌，今年以來Airbnb股價已下跌約30%。

Airbnb第二季營收年增58%，為21億美元，大致符合市場預期的21.1億美元。

第二季淨利為3.79億美元，去年同期為虧損6800萬元。

經調整後每股盈餘為56美分，優於市場預估的43美分。

隨著新冠疫情放緩、旅遊需求升高，第二季訂房數為1.03億晚，創下歷史新高，惟低於市場預期的1.06億晚。

因需求強勁促使房東提高收費，Airbnb第二季平均每日房價上漲1%，為164美元。

長期住宿日數年增近25%，並較2019年第二季成長近90%。

根據Airbnb公布的業績，該平台4月份的訂房需求強勁，是第二季業績大豐收的最大貢獻者，但5月和6月的訂房率已見放緩。

Airbnb財務長Dave Stephenson在法說會上表示，航班中斷，尤其是在美國，在第二季末給營運帶來挑戰。

受到缺工等問題影響，美國主要航空公司在為期4天的陣亡將士紀念日假期取消了數千個航班。美國繁忙的夏季旅行旺季通常在每年的這個周末長假拉開序幕。

Airbnb預期本季訂房數大致維持前一季的水準，並預期本季營收介於27.8億～28.8億美元，優於分析師預期的27.7億美元。