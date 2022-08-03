美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，中共解放軍隨即宣布要在台灣周邊海域軍演、實彈射擊，企圖恫嚇台灣民眾，破壞民主防線，而高市「邁向過半大聯盟」成員3日在文化中心集結，譴責中共殘害台灣人民基本權利、破壞自由民主社會。

裴洛西抵台時穿著粉色上衣，外界解讀象徵台灣的活力、溫柔、包容與堅定，並傳達台灣人愛好和平但絕不屈服軍事恫嚇的個性，對次，邁向過半大聯盟7位成員3日特別穿著粉紅色上衣在文化中心外向裴洛西致敬，也呼籲民眾共同擁抱民主、拒絕獨裁。

高市議員參選人湯詠瑜表示，感謝裴洛西在大陸強力的文攻武嚇下，仍然來訪台灣，雖然大陸政府聞訊後，宣布8月4日至7日將在台灣六個海域、空域執行軍事演訓，企圖以武力威懾台灣人民，但裴洛西此次來台展現民主世界相互合作的決心，台灣人民絕不會向強權屈服。

高市議員參選人黃彥毓指出，他要將大陸形容成恐怖情人，大陸不斷說台灣是他們的一部分，但卻在台灣有好友來訪時不斷舞刀弄槍，並強調等客人走了要來包圍台灣，這就是恐怖情人會做的行為，他大力譴責中共使用軍事恫嚇手段。

高市議員參選人蘇致榮表示，裴洛西專機才剛抵台，大陸就立即宣布在台灣周邊海空域進行實彈演習，完全是惡質流氓的行徑。目前國防部已經充分掌控台海周邊的海空動態，相信其他民主的友邦也不會沉默以對，他也要感謝國軍弟兄站在第一線守護民主的台灣。