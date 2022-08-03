2022年全國優質東方美人茶評鑑比賽結果出爐，由來自新竹縣峨嵋鄉的楊瑞隆勇奪特等獎，因家族三代製茶擁有好技術，也把茶葉當作兒子看待讓他成為比賽常勝軍，今年冠軍茶1斤可賣35至40萬元。為讓評鑑結果更具識別性，特別規畫茶葉分級包裝制度，並在茶罐加上防偽封籤，代表茶葉品質安全也經過政府認證。

桃園市長鄭文燦表示，東方美人又叫膨風茶，茶湯呈琥珀色，製茶過程包含1心2葉人工採集，包括揉茶、烘培需要比較高的技術，保留原本的果香與蜜香，因為要靠小綠葉蟬在茶園中才能產生茶香，屬於有機茶性質，相信東方美人茶可以成為台灣具代表性的品牌，成為綠金產業受消費者肯定。他也說，今年比賽北台灣茶農參與，可以說是非常重要的評鑑，每一杯茶都有茶農滿滿的心思，也可以看到二代茶農投入經營，看到茶金產業新的希望。

茶葉改良場邱垂豐副場長則說，今年參賽點數共373點，較去年增加1成，吸引桃園、苗栗、新竹、新北及台北的茶農共襄盛舉參賽，評審依據茶品外觀、水色及香味進行評分，參與評鑑的茶品質相當好，值得消費者選購。