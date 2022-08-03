梁赫群節目中首次扛起重達400公斤的憲兵重型機車。（梁赫群提供）

梁赫群（左）與壯壯一起體驗軍事訓練。（梁赫群提供）

梁赫群（左起）、張文綺、曾子余。（三立提供）

梁赫群訓練到全身是汗，傳訊給老婆討拍。（梁赫群提供）

梁赫群、曾子余、張文綺今（3日）出席三立與國防部聯手打造的軍事節目《能戰！全民新視界》第四季記者會，日前3人與壯壯在節目中分組跟隨國軍出任務，挑戰陸海空三軍訓練，在執行任務時，憲兵出身的梁赫群首次扛起重達400公斤的憲兵重型機車，不慎弄壞擋風玻璃、後照鏡及行車記錄器，嚇得冷汗直流，直呼：「真的很累！倒下去時完全拉不起來，用腳撐也不行，我還是喜歡在家帶小孩。」

身為「愛國英雄」梁修身兒子的梁赫群，在當兵時的兵種為憲兵，他驕傲表示因為自身的身高、外型，所以一入伍就被選為憲兵，為何現在看起來弱不經風？他說：「有陣子兵役科不知道怎麼了，許效舜、NONO、白雲都是憲兵，其實憲兵還是有一些比較特殊的成員。」他透露當初接到節目邀約時，一度懷疑製作單位打錯電話「我想說他們怎麼會邀請我這塊老肉」，那是因為通告費高到心動？他撇清表示會接節目全是秉持著「一日憲兵終身憲兵」的宗旨，但明年是否要再接節目則要慎重考慮，「我那天訓練到全身汗，馬上拍照給我老婆，讓她知道每一分錢都賺的很辛苦。」

張文綺在台中經營的鹽酥雞副業生意相當好，她坦言有想過要進軍大陸市場，但礙於原物料問題，所以現在先將首要目標鎖定在台灣市場，「我在台中開，但黑輪、雞皮等食材都要從高雄運上來，這樣炸出來才有我要的味道」。

曾子余過去因為家庭因素只有服12天兵役，這次透過節目深入體驗軍事生活，他笑說最大收穫就是替單身的姊姊跟帥氣飛官要到IG，還意外發現便當很好吃，包括海鮮、2種肉，每餐都餓到吃光光。