桃園市楊梅警分局近日在2022富岡鐵道藝術節積極執行交通管制勤務，協助走失兒童與家人團聚，先前也與蘆竹分局執行台61線土方運輸車輛攔查專案，更成功執行緝毒專案並破獲詐欺集團，桃園市長鄭文燦今赴楊梅分局慰問警察同仁辛勞，頒發破案獎金。
楊梅警分局指出，富岡鐵道藝術節自7月28日開幕至8月7日，已吸引大批遊客前來遊玩，上月30日更出動警力393人次與義交30人次，協助疏導交通管制。當天踩街活動中，一名5歲許姓男童與家人走失，經富岡派出所員警耐心詢問下，順利聯絡到男童母親，讓男童與家人團聚。
楊梅警分局於7月22日執行第7波安居緝毒專案，溯源第3層查獲販毒集團黃姓嫌犯等3人，查扣大麻2包與合成大麻素8包；隔週7月29日也查獲假檢警面交詐欺車手，破獲詐欺集團彭姓嫌犯等4人，成功攔阻被害人提領交付300萬元。
鄭文燦肯定楊梅警方辛勞，今日與桃市警察局長許錫榮前往楊梅分局慰問，並頒發破案獎金給楊梅分局偵查隊、楊梅派出所與草湳派出所，感謝警方打擊不法不遺餘力，也期盼在鐵道藝術節活動期間，遊客可聽從警方指揮，讓活動在7日畫下圓滿句點。
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