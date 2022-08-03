美國眾議院議長裴洛西訪台，引起各界關注。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（3）日就在臉書上發文，認為美國眾議院議長裴洛西來台訪問，受到全世界重視，但沒給台灣帶來什麼好處，已經引來一堆麻煩，未來更是問題一籮筐。趙少康甚至爆出5點預測，直言「對民進黨不見得有利」，引發討論。

趙少康在臉書上表示，做為美國眾議院議長，裴洛西要來台，台灣實在很難拒絕，加上民進黨見獵心喜、推波助瀾，藉抗中轉移民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲案，挾裴洛西增加年底選舉的助力，「北京越抗議越反彈，民進黨政府越高興越起勁」，但昨晚裴洛西飛機一落地，解放軍軍機既沒伴飛，也沒加以擊落，大陸網民一片悲痛哀嚎，憤怒反彈異常強烈，把對美國的不滿轉變為對台灣的仇視。

趙少康也直言「藍軍有如啞巴吃黃連，明明知道裴洛西來訪是禍不是福，也不敢明白反對，還要表態支持，深怕又被戴上親中賣台的帽子，影響年底選舉」。

趙少康更坦言，中國大陸恐嚇無效，從昨天開始總共要進行十場軍事演習，其中尤以包圍台灣的六場最令人震驚，這是從來沒有發生過的情況，從明天開始連續3天，特意等裴洛西今天傍晚離開台灣才進行演習，「表示不針對美國，就是要教訓台灣」。

趙少康也列出5個重點預測，分別為「演習火力、包圍張力有多強？國際飛機航班及輪船會否從演習空隙進出台灣？還是全部停飛停駛？」、「美軍會否介入？」、「國軍如何反制？」、「今天以後是否停止演習、鳴金收兵？還是會延長演習？會不會由演轉戰？」、「就算這次演習3天真的結束，以後共軍會不會沒事就圍島演習，由3天變5天、變7天？」

趙少康說，演習3天，台灣還可忍受，「如果是演習7天、10天，台灣的天然氣貯量還夠不夠？會不會斷電？油呢？糧食呢？」裴洛西來，給兩岸軍事形勢帶來顛覆性改變，海峽中線可能被突破，縱深進逼到本島，包圍台灣的軍事演習成常態，像不定時炸彈，讓台灣時時如坐針氈。

趙少康更提及，「民進黨只知為自己的政治紅利鼓吹台灣民族主義，完全不顧人民死活」，兩岸情勢一向牽動台灣選舉，年底選舉會受到什麼影響，目前還很難說，如果3天圍島演習結束就結束了，離選舉還有3個月，影響不會太大，但趙少康也說，「如果兩岸衝突繼續發展下去，如果老共的種種動作讓台灣人民生氣，對民進黨選情有利，如果讓台灣人民害怕（軍事加經濟），對民進黨就不見得有利了」。