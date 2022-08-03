中央300億元租金補貼專案自今年7月1日開放受理申請，開辦首月申請戶已達22萬5554戶，含舊戶帶入試算14萬7206戶、新戶7萬8348戶其中新婚與育有未成年子女，共有5萬8579戶完成申請，總計送件數已達額滿總數近45％。

營建署指出，300億元租金補貼專案共50萬戶，針對4大族群加碼補貼1.2倍至1.8倍以上，其中，針對最近2年內結婚的新婚家庭，補貼金額加碼為1.3倍，若育有未成年子女家庭則加碼1.4倍以上，每多生一個，加碼多0.2倍，連肚子裡的寶寶也可計入未成年子女數。

營建署進一步說明，若同時符合2種以上加碼身分，加碼倍數從優計算，例如本身是最近2年內結婚的民眾，已經懷孕，肚子裡的寶寶如果是雙胞胎，原先加碼倍數採計新婚1.3倍，會從優採計為2名未成年子女加碼倍數1.6倍，讓新婚夫婦更安心於之後的育兒生活。

營建署表示，單身者也不用擔心，只要租屋族沒有持有房屋、所得低於最低生活費3倍，就可以提出申請，不限於單身青年、婚育家庭或弱勢家庭等加碼對象。

內政部提醒，租屋補貼申請期限為8月31日，租客不需房東同意，即可提出申請，有意申請的民眾，備妥租約影本及存摺封面影本，即刻進行線上申請；另有關擴大租金補貼專案相關資訊可至內政部不動產資訊平台的「300億元中央擴大租金補貼專區」(網址：https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx)查詢，如有申請資格問題，可於週一至週五上午8點至下午6點，撥打諮詢專線02-7729-8003或02-87712345轉2洽詢。