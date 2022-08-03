美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日獲蔡英文總統頒發「特種大綬卿雲勳章」，她發布推文表示勳章「象徵美國與台灣堅定而持久的友誼」。（圖／路透社、總統府提供）

知名服裝設計師林國基。（摘自臉書）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2日）晚抵台，現年82歲的她下機時看起來神采飛揚，尤其是一身淺粉紅色西裝穿搭更是吸睛，知名服裝設計師林國基表示，裴洛西這次訪台的穿搭「非常的聰明」。

林國基表示裴洛西在松山機場亮相的粉紅色套裝，充分展現出她想要宣示的立場，「粉紅色現在正流行，代表她注意潮流脈動，粉紅色同時也代表反霸凌，但她內搭又選擇白色，是和平的顏色，一剛一柔很清楚地傳遞她此次來台的立場。」

林國基也提及裴洛西常以單色套裝加珍珠項鍊，是一種視覺上的策略，讓她能在一個空間中，立即被看見，「單色衣服搭配大型配件，這樣的個人風格，代表一種權力的象徵，希望能被注意到，這樣的搭配在男性為主的政治圈中，非常的成功。」

而裴洛西今日接受總統蔡英文頒授「特種大綬卿雲勳章」，勳章上身後，才讓人發現她穿搭是為了巧妙呼應勳章。問及裴洛西跟蔡英文總統的服裝風格哪裡不同？林國基笑著形容常穿著暗色套裝的蔡英文總統是「灰灰蔡」。

他解釋雖然黑灰套裝代表著幹練，但會讓人有呆板不活潑的印象，而且灰灰暗暗的顏色，會給人有距離、冷冷地感受，對個政治人物而言很不討好，「這樣其實有點可惜，因為其實可以藉著服裝宣示一些內涵。」另外，林國基也提到這次蔡總統會見裴洛西的穿著，尺寸過大，有點太鬆散，比較沒有精神。

最後，林國基也給予裴洛西服裝上的建議，他除了大讚裴洛西維持出的外在形象，認為她雖然因為政治身分的緣故，不適宜以太多蕾絲裝扮，但她善於用不同顏色的套裝與內搭展現自己，給她很高的穿衣評價。

林國基還注意到裴洛西雖年過八旬，但每次現身都把身體挺得很筆直、很精神，並善於用顏色與線條，讓自己看起來更年輕更有魅力，這些細節都是亞洲女性需要學習的。