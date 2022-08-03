為讓全年齡民眾都能了解道路交通安全，新竹縣政府推出中、客語版的道安宣導影片，並首度邀請知名試車手Andy老爹推廣道安知識，讓不諳客家話的Andy老爹吃盡苦頭，在短時間內將客家台詞死記硬背下來，但效果絕佳，新竹縣府也盼道安影片能更深入到竹縣的各個角落。

影片中，Andy老爹在道介紹在馬路上常見的「4隻虎」，提醒所有用路人注意道路安全。第1隻虎是搶快違規的外送員，Andy老爹提醒外送員在騎機車外送途中千萬不要搶快，也不要搶道或騎在內車道，「外送不搶道，餐點才會到」，別讓搶快斷送5星好評的機會。

第2隻虎是路口安全，Andy老爹提醒民眾走在路口千萬不要低頭滑手機，而是要左顧右盼，手機晚點看沒關係，安全通過路口才重要。第3隻虎則是提醒長輩過馬路要注意，要走斑馬線，外出盡量穿反光亮面衣服。第4隻虎是酒後駕車，勿拿所有人的生命開玩笑。

Andy老爹說，根據統計，去年全台灣有2990人死於交通事故，平均1天就有8人喪命，但有些交通事故不是意外，是可以避免與防範的。縣長楊文科也提醒民眾，只要多一點注意，就能珍惜自己生命。

今年除了中文版與客語版的道安宣導影片，新竹縣府也推出長輩圖讓長輩們下載、分享，希望能讓鄉親在使用圖文問候的同時，能潛移默化地讓道路安全觀念深植生活。

道安影片已在Andy老爹的個人頻道和新竹縣政府的Youtube頻道上架，民眾即日起至9日上新竹縣政府的臉書官方粉絲頁，觀賞這支由Andy老爹拍攝的道安宣導影片，回答問題並標註2名好友、分享影片，就有機會獲得精美禮盒。