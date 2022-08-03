大陸再度宣布禁止台灣柑橘類、水產品及食品等進口，屏東縣政府第一時間啟動盤點縣內可能受到衝擊的農漁產業，其中檸檬屏東為全台最大產地，所幸目前已進入產季尾聲，影響有限，屏東縣長潘孟安指示縣府團隊研議因應措施，配合中央全力協助農漁民及在地產業把衝擊降到最低。

根據大陸國台辦公布禁止輸入品項，柑橘類包括檸檬、葡萄柚、橙類，及冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚等水產品，還有暫停台灣食品廠商進口共3323家，由於食品廠商有許多都是採用台灣在地的農漁產食材，潘孟安3日在主管會報指示，請各局處盤整屏東農漁民及廠商受影響程度，並了解中央策略後給予協助。

縣府指出，大陸單方面禁止台灣產品進口，屏東已不是第一次蒙受其害，先前的鳳梨、蓮霧，還有最近的石斑魚，屏東都是首當其衝，縣府非常遺憾民生生計成為國際政治角力的籌碼，但縣府深知「雞蛋不能放在同一個籃子」的風險。

因此早在幾年前就陸續展開全球農業貿易布局，並籌組「台灣屏東農業國際運銷股份有限公司」，與民間企業合作拓展通路，及積極出國參展開發外銷，避免過度倚賴單一市場。

屏東是台灣檸檬最大產地，約占全台7成產量，縣府農業處指出，近二年檸檬銷往對岸數量逐年遞減中，從原先一年1300噸，到今年外銷1至4月約104噸，且今年台灣檸檬連內銷都不夠賣，目前檸檬產期已接近尾聲，影響有限，但縣府仍會輔導農民多元拓展通路。

此外，大陸也禁止天然砂出口台灣，屏東縣為砂石重要產區，先前莫拉克風災時大量土石造成縣內重要河川上游淤積，現仍逐年辦理疏濬中，砂石產量暫時無虞。