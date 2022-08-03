美國眾議院議長裴洛西訪台，引起各界關注。根據《新華社》公告，中國人民解放軍將在8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6個地區的海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰今（3）日就在臉書上直言「面對一個惡鄰，無需再忍」，引發討論

于北辰今日在臉書上直言：「面對一個會家暴你的人，你該如何看待，是繼續被挨打，還是『勇敢』說『不』？為什麼有那些人，明明看見別人被『家暴』了還要視而不見，顛倒黑白，說誰叫你...」于北辰更隨文附上圖片喊話：「面對中共威脅！我們只會更勇敢！」于北辰也強調，「『忤逆不是罪』，況且我們不是你們的『孩子』」，面對一個惡鄰，無需再忍耐，「忍無可忍，無需再忍」。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言「我們不求戰，但不畏戰不懼戰，好樣的將軍」、「真的，只有更勇敢這條路」、「將軍就是將軍，頂天立地」、「台灣不受威脅，台灣應戰不避戰，台灣的軍人應像將軍一樣，有骨氣，大家一起悍衛守護台灣！」、「于將軍才是我們真正中華民國的將軍」。