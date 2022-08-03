亞德客-KY(1590)公布第二季財報，由於出貨受到疫情影響，第二季稅後淨利16.02億元，年減10％，每股盈餘8.01元。上半年稅後淨利32.8億元，年增1％，每股盈餘16.4元。

第二季大陸疫情再起，封控導致4月營收略受影響，5月恢復正常後，部分客戶因振興經濟、獎勵措施將出台而延後拉貨。整體第二季營收72.22億元，年增3％，營業毛利33.66億元，年減3％，營業利益21.92億元，年減9％，稅後淨利16.02億元，年減10％，每股盈餘8.01元。累計上半年營收137.31億元，年增6％，營業利益40.03億元，年減9％，稅後淨利32.8億元，年增1％，每股盈餘16.4元。

7月營收方面，單月接單金額仍高於出貨，並優於上月，但出貨仍受到部分城市對疫情的管控及部份客戶因等待地方政府發佈獎勵政策細則而延遲出貨影響；另外有些客戶也因在觀望秋天的中央政府選舉及全球高通膨的演變狀況而轉趨保守擴充產能，亞德客認為，這只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或季度。

7月來自能源與照明設備、電池行業、通用機械及汽車行業出貨有較高成長率，單月營收為19.78億元，年減12％，累計前7月營收為157.1億元，年增3％。

中國6月製造業PMI重返50(榮枯線)以上，但7月又滑落至49，低於外界預期。法人認為，大陸自動化產業正處下降週期，包括產品交期縮短、訂單動能放緩及價格彈性提高，下半年大陸出口可能放緩，製造業復甦恐受壓抑，對於自動化產業是一大挑戰，是否影響自動化零件供應鏈的出貨必須要觀察。