高雄市長陳其邁與青年局長張以理現場體驗戶政虛擬攝影棚操作。（柯宗緯翻攝）

高市青年局媒合青年設計力介入戶政美學改造。（柯宗緯翻攝）

高市楠梓區設計構想，轉出我們的愛情。（柯宗緯翻攝）

鼓山區設計構想，人生的下一場戲！ACTION！。（柯宗緯翻攝）

高雄即將迎來2022台灣文博會與台灣設計展兩大盛會，各局處動起來宣傳。高市府青年局媒合青年重塑戶政美學，改造20處戶政事務所結婚登記背板，其中新興戶政事務所更全國首創LED VR虛擬攝影棚，近日高雄市長陳其邁還驚喜現身為新人證婚。

陳其邁提及，因應雙展在高雄，市府推出「台灣設計設計台灣」系列活動，讓設計力融入城市日常。此次戶政背板改造計畫，除重新打造結婚登記背板創造亮點，更以城市為舞台，轉化區域意象和婚姻概念，呈現青年設計師加入市政美學設計的多面視角。

高雄市副市長史哲表示，過去市政美學改造多半著重硬體空間與公共工程，這次則思索如何讓設計能量落實於市政體系的同時，更能參與民眾的生命歷程，讓美的感受與設計的語彙走進地方及常民生活。

青年局長張以理進一步說明，新興戶政事務所建置LED VR虛擬攝影棚，搭配高雄超夯打卡景點，像是駁二大港橋夜景、棧貳庫白色旋轉木馬夜景、蓮池潭龍虎塔日景、美麗島捷運站光之穹頂日景，及日本京都市、美國紐約市街景，打造沉浸式氛圍新體驗，讓小資族或是無法出國的新人可一鍵從高雄環遊世界。