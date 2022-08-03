第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」招商，嘉義高鐵站地上權招商案已於7月20日正式公告，截標日期11月16日，預計8月17日下午3點舉辦線上招商說明會，向潛在投資人說明與意見交流。

本案位於高速鐵路嘉義車站站前，基地包含嘉義縣太保市太頂珠段15-1、15-2、15-3、15-4、15-5地號等5筆土地，土地面積約5.4公頃(約1.64萬坪)，允建容積約2.6萬坪，地上權期間為30年，並得優先續約20年，未來可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等商用不動產使用。

嘉義縣近幾年積極調整產業發展策略，期望在翻轉雲嘉南產業軸帶上扮演重要角色，轉型為農工大縣。近期多項新設立的產業園區陸續取得進展，包括位於嘉義高鐵特區5公里處的馬稠後產業園區，總面積達429公頃，全部開發完畢將可帶動800億元的產值。

另外，嘉義縣府活化原台體大嘉義校區的亞洲無人機AI創新應用研發中心，今年7月正式啟用，將打造無人機研發中心及智慧機械試驗場域。

中央政府在推動嘉義產業轉型亦挹注大量心力，今年1月，行政院已核定籌設嘉義科學園區，該園區位於嘉義高鐵特定區北側，總面積88公頃，將定位為智慧農業、精準醫療、智慧載具研發基地。

同時，行政院選定全台九座台糖農場規劃成產業園區的計畫，第一期優先開發的五座園區中，位於嘉義縣的「水上產業園區」與「中埔產業園區」已於7月核定，預計將可新增147公頃產業用地。

負責本案招商的第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，嘉義縣擁有豐富的觀光資源，包括阿里山與故宮南院，在疫情爆發前，每年合計有超過1千萬的旅客造訪，未來隨著國門開放，嘉義高鐵站將成為嘉義縣與國際觀光旅客接軌的門戶。

黃瑞楠進一步表示，嘉義高鐵站周邊有多個產業園區正在規劃設置中，預計2025年嘉義縣的六大園區將全數啟用，企業設廠與就業人口進駐後，嘉義將邁入產業轉型期，嘉義高鐵特區將可望重現台南或台中高鐵特區發展模式，透過交通的便捷性及充足實惠的土地供給，吸收中部與南部的產業聚落外溢量能，從觀光與產業發展兩面向，搭上這波軌道經濟風潮。

他說，該案預計在8月17日下午3點辦理招商說明會，歡迎投資人向第一太平戴維斯報名參加！