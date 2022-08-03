國產電動巴士關鍵駕駛輔助系統問世！工研院與電動巴士製造商創奕能源合作，研發國內大客車專用的車道維持輔助系統（Lane Keeping Assist System；LKAS）。目前已搭載於創奕能源的12米低底盤電動巴士，未來將導入國產電動巴士，提升廠商自主開發技術能量，並規劃進軍東南亞市場。

政府積極布局智慧電動巴士，目標2030年達到1.17萬輛市區公車全面電動化。為提升智慧電動巴士產業競爭力，交通部「電動大客車示範計畫」明訂自動化及智慧化設備項目的實施期程，要求參與示範計畫的車輛業者，2022年起市區公車、公路客運、國道客運等電動大客車車輛，皆應將車道維持輔助系統（LKAS）列為標準配備，以提升車輛行駛安全。

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，全球燃油車轉電車是必然趨勢，尤其電動巴士市場在快速成長階段，工研院長期投入車輛自動駕駛與輔助駕駛、底盤線傳控制、三電系統、整車動態與結構振動噪音等車輛工程，擁有豐厚的電動巴士研發能量。與創奕合作的車道維持輔助系統，為工研院核心技術導入國產電動巴士應用的案例。最大特點在於精準掌握動態控制技術，讓一部以時速高達90公里行駛中10幾噸重的巴士，維持在3至4米寬度的車道內，克服側風、路面起伏高低落差等因素影響。創奕能源長期投入智能運輸，此次合作導入自動化技術，不僅可提升電動巴士行駛安全，更挹注臺灣智慧運輸前瞻創新技術，有利業者提升競爭力，搶占市場先機。

創奕能源董事長黃振聲表示，創奕能源從鋰電池材料起家，掌握模組開發以及車電核心系統自主設計能力，十年來深耕綠能車輛、智能運輸產品領域。這次與工研院的合作，更進一步將國產電動巴士導入自動化先進輔助設備，除了提升車輛附加價值之外，更能保障駕駛與乘客的安全。未來，創奕能源會繼續提供更優質的國產電動巴士服務國人，更將對準海外市場，在東南亞印尼、馬來西亞、泰國、新加坡與印度等五個國家展開電動巴士相關合作案及布局，將MIT的產品推廣至世界舞台。