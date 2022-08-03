美國眾議院院長裴洛西訪台，台海局勢升溫，A股3日下滑。上證指數收跌22點，連跌兩日。兩市成交合計人民幣（下同）1.11兆元。

上證指數一度重上3,200點，最多升31點或0.98％，高見3,217點，尾盤賣壓湧現，大盤轉跌，最多跌26點或0.84％，低見3,159點，全日收報3,163點，跌22點或0.71％，成交4,554.1億元。

深成指先升後跌，高見12,294點，升174點或1.44％，低見11,946點，跌173點或1.43％，全日收報11,982點，跌137點或1.14％，成交6,595.5億元。

滬深300指數報4,066點，跌40點或0.98％；創業板指數報2,628點，跌49點或1.86％。

各類股普遍受壓，電力、房地產股跌逾1％；水泥、金融、煤炭、鋼鐵、化工股偏軟；有色金屬、石油股走穩。

美國眾議院院長佩洛西2日晚飛抵台灣，大陸全國人大、全國政協、外交部、國防部、國台辦隨即同步發表措詞嚴厲聲明，表態堅決反對、強烈譴責「佩洛西竄訪中國台灣地區」，並聲言反制，中國外交部也已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。解放軍宣布，4日中午起一連3日繞台實彈軍演。