農委會主委陳吉仲痛批，「這在國際貿易是創歷史的行為」。（林良齊攝）

中國大陸去年陸續以檢疫為由，禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧輸入後，中國大陸近日再以未完成註冊、檢疫及檢出新冠肺炎病毒為由，禁止我國部分出口業者、柑橘、竹筴魚及白帶魚輸入，若以去年試算影響產值約6.1億元，對此，農委會主委陳吉仲痛批，「這在國際貿易是創歷史的行為」。

據農委會統計，去年我國柑橘類種植面積達2.5萬餘公頃、產量達46.5萬公噸，其中出口量達1.3萬公噸，銷售中國大陸達7900公噸、產值達2.78億元；而冰鮮白帶魚去年銷陸達9146公噸、產值達2.78億元，冷凍竹筴魚銷陸達2161公噸、產值約達6266萬元。

農委會主委陳吉仲表示，針對中國大陸不符合國際慣例的行為，嚴重影響正常的國際貿易秩序，亦明顯違反WTO規範，農委會將與相關部會研商因應作法，不排除於WTO訴諸爭端解決。農委會也已研擬各階段產銷措施，將一一落實相關策略執行，確保農漁民生計。

以去年為例，白帶魚產量1萬1589公噸，其中外銷9146公噸、全數賣至中國大陸，陳吉仲坦言，此次最有挑戰為白帶魚，預估仍有5500公噸的白帶魚待處理，因此白帶魚規劃外銷300公噸，開發輸銷韓國、加拿大、歐盟及中東等市場，並提出多元加工利用及凍儲與擴大國內行銷等方式處理。

陳吉仲強調，農委會的目標為維持農漁民的生活，因此產地價無論就去年、3年平均或5年平均都是目標。