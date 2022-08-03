去年彰化縣伸港鄉公所興建納塔骨工程，鄉長曾煥彰以追加納骨櫃的方式涉嫌向廠商收取828萬8000元的採購回扣，遭重判11年，如今官司再添一樁，曾煥彰太太黃鈺蕊擔任婦聯會理事長，涉嫌利用會員大會等活動，偽造不實收據向公所請款，除曾煥彰否認犯行遭判3月外，包括黃鈺蕊等5名幹部遭判緩刑2至4年;由於曾煥彰將接棒給兒子曾國貴參選鄉長，勢必將衝擊年底選舉。

彰化地院指出，曾煥彰、黃鈺蕊、公所主秘張秀蕊、婦聯會總幹事李碧珠、財務長張惠珍以及黃數鐶等5人，明知申請經費補助應覈實核銷，但竟偽造私文書及行使業務上登載不實文書，詐領活動經費，包括紅布條、租借音響、桌椅、帳篷等費用，但實際支出均未達該活動概算表之金額。

包括「104年會員大會及婦女心靈講座暨支持電源開發宣導活動」、「105年、106年、107年、108年元旦全民健行暨節能減碳宣導活動」，且部分承攬廠商無法開立收據，竟還能順利使伸港鄉婦聯會取得活動補助核銷金額，前後約侵佔46萬元不法所得。

彰化地院說，由黃鈺蕊或其指定人選，或由曾煥彰委託張秀蕊，向非承攬廠商要求開立僅蓋章的空白收據，再由黃鈺蕊自行或委託他人在空白收據填寫不實之偽造收據，最後交由李碧珠或黃數鐶核銷，最後分別向伸港鄉公所、台電公司等申請補助款項。

而除曾煥彰否認犯行外，其餘被告均坦承犯行，經受託廠商或收據之名義開立廠商負責人證述屬實，並有相關核銷資料可佐證;彰化地院審酌認，除曾煥彰之外，其餘伸港鄉婦聯會幹部均無給職，且該會為公益團體，並非為自己不法之意圖，且無取得任何犯罪所得。

然其對政府機關或國營企業補助之規定應詳加了解，卻未依法虛偽不實收據核銷，考量考量黃鈺蕊、李碧珠、張惠珍、黃數鐶、張秀蕊並無前科，犯後均坦承犯行，訊後共同犯行使偽造私文書罪，分別宣告緩刑2至4年，並向公庫支付5至20萬元。