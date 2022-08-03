真的顧台灣嗎？ 趙少康2大提問「直球對決」裴洛西及蔡英文 @中時新聞網 ​

裴洛西來訪，能確認美國和民進黨對台灣前途的意向嗎？美國眾議院議長裴洛西昨(2日)到訪台灣，引動共軍宣布在台灣周圍海域展開軍演；資深媒體人趙少康今(3日)在臉書發文，直球提問裴洛西：「若大陸武力犯台，美國是否出兵保台？」也問總統蔡英文：「為何不公開宣布民進黨放棄台獨主張？」展現以台灣人民安危為第一要務的格局。

趙少康以「各問裴洛西及蔡英文一個關鍵問題」為標題發文，對裴洛西及蔡英文來個「直球對決」提問：「我要問裴洛西：如果中國大陸武力犯台，美國會不會出兵保衛台灣、捍衛台灣這個『民主政體』？我要問蔡英文：為何不公開宣布民進黨放棄台獨主張，讓台獨黨綱成為民進黨的歷史文件？」

「因為裴洛西投書《華郵》指出，這次造訪，是訪問島嶼的數個國會代表團之一，與長期以來，以1979年《台灣關係法》、美中聯合公報與六項保證為指引的『一個中國』政策並未牴觸，美國持續反對片面改變現狀。她明白表示，美國無意斷絕與中國的邦交，蔡英文今天就算在總統府接見裴洛西，也不能改變美國已在1979年與中國建交、背棄中華民國的事實。」

「北京當局在裴洛西訪台前後，發動數波對台軍演，直指民進黨倚美謀獨，但美國既無意和中國斷交、與中華民國復交，而蔡英文不只身為中華民國總統，也是有台獨黨綱的民進黨黨主席，為了台灣人民的安危、為了三軍應對中共軍演承擔的巨大風險和重責，蔡英文要化解台海緊張情勢，就應該公開宣布：民進黨放棄台獨主張、台獨黨綱將成為民進黨的歷史文件。」

網友回覆：「側翼/覺青/1450不覺得有危機耶，裴奶奶到來台灣不知多開心」、「都在消費中華民國，消耗台灣！」、「問得好」、「塔綠班怎會放棄呢？以台獨之名抗中保台，獲取無限的政治利益，豈敢放棄」、「沒有危險的感覺！只有看一群人在演戲吔！感覺在助選」、「兩大神主牌放掉就兩手空空了」、「全人民都知道答案，只是不敢面對...1.不會、2.不敢」、「美國只會出一張嘴跟一張軍售報價單來『保衛』臺灣」。