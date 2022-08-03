研調機構國際數據資訊 (IDC) 指出，Q2平板電腦出貨量持平、Chromebook腰斬、智慧手機年減8.7％。通貨膨脹和經濟不確定性已經嚴重抑制了消費者的支出，所有地區的庫存都在增加，設備商減單。

2022年第二季全球平板電腦出貨量達到4050萬台，年成長0.15％，出貨量優於預期，原因包含了順利部署的教育採購專案以及諸如中國的618購物節、美國亞馬遜Prime Day的促銷活動。

IDC行動和消費裝置資深研究分析師Anuroopa Nataraj表示：「儘管存在通膨壓力，地緣政治問題以及由於疫情導致中國的持續封控，平板電腦市場的表現優於預期。有幾個因素對平板電腦有利：一是平板電腦作為PC更便宜的替代品的持續需求。此外，許多大品牌在通路策略方面做得非常出色，並且能夠為數個教育專案提供平板電腦。同樣值得注意的是低成本可拆卸裝置的激增，特別是來自亞太地區（不含日本和中國）等地區的新品牌，這些市場新玩家正在挖掘用於教育目的的設備需求，並擾亂供應商的動態。

Chromebook出貨量繼續衰退，年減51.4％，2022年第二季降至600萬台。此衰退是預期中的，原因是庫存積累仍在消耗，教育類的需求已經放緩；然而，出貨量仍高於疫情前的水準。

IDC行動和消費裝置研究經理Jitesh Ubrani表示：「雖然Chromebook的出貨量在過去幾季呈下降趨勢，但疫情對遠距學習的需求加速了學校欲使PC與學生的比例達到1：1的計畫，這一比例在未來可能會繼續保持下去，即使其他類別的PC出貨量下降，Chrome也將繼續保持這些更高的水準。

全球智慧型手機出貨量年減8.7％，該季出貨量降至2.86億台，比預期低了3.5％。第二季最大的衰退發生在中歐和東歐，因烏克蘭的戰爭繼續阻礙該地區，年成長下降了36.5％。從數量的角度來看，全球出貨量的最大下滑來自中國，年衰退14.3％。

小米，OPPO，vivo和realme等新供應商的表現也超出預期，為本季Android平板電腦市場的成長做出了貢獻。與此同時，Chromebook出貨量繼續衰退，年減51.4％，2022年第二季降至600萬台。