有些人自身條件好，異性緣也不錯，但感情路上跌跌撞撞，就算經歷多次戀情，最終都是傷心收場。算命網站《科技紫微網》指出，牡羊座、巨蟹座、處女座、摩羯座桃花滾滾，在異性堆裡很吃香，然而情路十分坎坷，讓旁人也感到困惑。

▎牡羊座

充滿朝氣的牡羊座心思單純、胸襟寬廣，不會為了一點小事婆婆媽媽、哭哭啼啼，因此人緣相當好，很快就能跟別人混熟，然而相處起來太像兄弟姐妹，反而錯失了先入為主的時機，沒能培養一些悸動的感覺。當兩人關係太熟，想要再激起曖昧的水花可就困難重重。

▎巨蟹座

巨蟹座的個性大多低調、溫和，不喜歡成為眾人目光的焦點，但喜歡在小事上照顧人，例如大方分享常備藥、雨天撐傘、準備點心等，讓人有感激之意卻不一定有心動的感受，所以他們的情路有時真的不太順，不過顧家的他們是很好的結婚對象，就看有緣人如何打動巨蟹座的心。

▎處女座

就算先天條件不夠好，憑著對自己的高要求，處女座還是會用後天的努力讓自己出類拔萃，因此他們多半都擁有優秀的外表或事業，即便往來的朋友不算多，但每個都是知音。至於情路受阻的原因，多半還是他們太挑了，因為想找個完美的對象，而對初識的人挑三揀四，結果錯過好緣份。

▎摩羯座

不熱衷於社交，日常生活比較宅的摩羯座，把大部分的時間都花在提升自我上，所以很多人不明白他們真誠、務實的優點，其實他們也是不少人心目中的「潛力股」，但他們的情路要能順利發展，除了增加行動力之外，還要改掉一開口就談國家大事的習慣，感情萌芽的機會才會增多。