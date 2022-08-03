謠傳桃園國際機場遭襲擊 國防部：正常運作中 16:592022/08/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部表示，桃園國際機場正常運作中，駁斥遭導彈攻擊的假消息。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部表示，桃園國際機場正常運作中，24小時不停歇！ 國防部指出，網路謠傳中華民國桃園國際機場遭到導彈襲擊，防空攔截失敗，完全為假訊息，不要受騙上當了。 傳總統拍板義務役期延長為1年 國防部：非事實 凱擘大寬頻網路門市 限時申辦1G光纖上網849元再抽紅包 大陸2艘飛彈驅逐艦現蹤花東外海 中科院如期火砲試射 #國防部 #桃園國際機場 #正常運作 #24小時 #網路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不是蘇-35！共機深夜飛越台灣海峽中線 國防部曝內情 23:262022/08/02 政治 雞排妹涉洩陳沂手機號碼遭起訴 出庭不認罪 14:572022/08/02 社會 傳共機上午飛近海峽中線 國防部：有決心、能力、信心 保國家安全 14:472022/08/02 政治 國防部：國軍演訓均正常執行 官兵休假並無管制 13:022022/08/03 政治 選將標配衝高網路聲量 不代表真實選票 04:102022/08/01 政治要聞 大陸對台海周遭實彈軍演 國防部用影片向國人信心喊話 15:342022/08/03 政治 大陸軍演 國防部秉持3理智態度：加強戒備、嚴密監控 12:542022/08/03 政治 裴洛西訪台─軍事面》 國防部令三軍進入「強化戰備整備指導期間」 09:482022/08/02 政治 中共實彈軍演 威脅我重要港口與都會區域 國防部嚴正譴責 00:482022/08/03 政治 影》擁抱旅級戰鬥隊 英廢除原裝甲步兵旅編制 16:592022/08/02 軍事 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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