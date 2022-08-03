國防部表示，桃園國際機場正常運作中，24小時不停歇！

國防部指出，網路謠傳中華民國桃園國際機場遭到導彈襲擊，防空攔截失敗，完全為假訊息，不要受騙上當了。

傳總統拍板義務役期延長為1年 國防部：非事實
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