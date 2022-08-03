南韓關注美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣對朝鮮半島局勢的影響。

南韓政府今（3）日表示總統尹錫悅因休假中，不會與即將到訪的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面，引發南韓輿論社會撻伐，稍早南韓媒體爆料，尹錫悅態度大轉彎，正協調明（4）日與裴洛西會談，不過隨即遭到南韓總統府打臉計畫「不變」，韓媒分析指出，裴洛西訪台加劇美中衝突，增加南韓在外交上的「負擔」。

正在台灣訪問的裴洛西等美國眾議院代表團即將在傍晚搭機前往南韓，明日上午與南韓國會議長金振杓會談並共進午餐，下午搭機赴日。不過今日上午南韓總統辦公室官員表示，尹錫悅因正在休假中，因此不會與裴洛西會面，引發南韓社會輿論撻伐，對尹錫悅選擇休假、不見裴洛西感到不可置信。

Yoon’s not gonna meet Pelosi in Seoul because it’s overlapping with his…. Vacation? Come on, really?https://t.co/nsR9xD6yap — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) August 3, 2022

稍早包括《國民日報》、「韓聯社」、韓國公營廣播電視台（KBS）、《首爾新聞》等韓媒皆引述消息人士指出，尹錫悅正協調明日與裴洛西會面。

《國民日報》引述2名相關人士指出，尹錫悅已經決定與裴洛西會面，因為裴洛西是美國政壇第3號人物，兩人明日會面的可能性很大。KBS則引述南韓總統府相關人士指出，韓美雙方都認為，如果可能的話，尹錫悅與裴洛西應該會面。

《國民日報》指出，南韓總統府在最後一刻調整行程，是判斷如果裴洛西來訪，總統卻沒有接見，可能會對韓美同盟引發不必要的誤會，尤其裴洛西此趟亞洲行中會見了各國領袖，也產生了影響，在裴洛西相繼與各國領袖會晤後，南韓總統府也轉向尹錫悅與裴洛西會面。不過報導也指出，如果尹錫悅接見裴洛西，中國大陸可能會提出抗議，未來將成為韓陸關係的負擔。

在韓媒一陣大翻轉報導後，南韓總統府出面打臉報導不實，重申尹錫悅不會與裴洛西會面的情況「沒有變化」。

That didn't last long 2: Presidential office says vacation plan<>no Pelosi meeting thing remains "unchanged"https://t.co/skoSFdfsHg — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) August 3, 2022

針對南韓政府消息紊亂，總部設在首爾的「北韓新聞」（NK News）記者金正民（Jeongmin Kim，音譯）推論，似乎發生了一場公關災難。

3) A few minutes later Yonhap cited “presidential office” in a breaking news that president is coordinating potential meeting with Pelosi

4) Shortly afterwards, presidential office says no-meeting-plan remains “unchanged” — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) August 3, 2022

針對裴洛西訪台，「韓聯社」今日也發布專文分析，她訪台加劇美中緊張關係，將成為韓國外交上的「負擔」。

文章指出，南韓作為美國在東北亞地區的盟友，同時也與中國大陸保持合作關係，協調處理美中關係是最重要的外交任務，美中衝突升溫將在大框架內成為韓國外交的制約因素，因為美中戰略競爭加劇，韓美日聯盟對上朝中俄陣營的態勢將更為穩固，南韓將難以獲得外交空間。

而台灣問題又最容易引爆美中衝突，針對裴洛西訪台，南韓政府也在關注對地區局勢的影響，在公開場合下保持謹慎立場，只給出原則反應。

文章指出，中國大陸與北韓的關係密切，美中若因台灣問題升溫衝突，解決北韓核武問題的難度可能也會升級，由於北韓核武問題需要美中合作，兩國的衝突管理愈順利，解決的空間也就愈大。