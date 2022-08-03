2022臺灣文博會與台灣設計展在高雄舉辦，高雄市政府「台灣設計設計台灣」系列活動已正式啟動。青年局更媒合青年設計力重塑戶政美學，改造20處戶政事務所結婚登記背板，其中新興戶政事務所導入全台戶政首創虛擬實境結合技術的互動設計，建置LED VR虛擬攝影棚，搭配高雄及日美超夯打卡景點，透過高科技虛擬實境技術的場景轉換，讓小資或無法出國的新人可以一鍵從高雄景點跳躍到國外拍攝結婚登記紀念照。

高雄市長陳其邁特別出席新興戶政LED VR虛擬攝影棚啟用活動，現場為新人證婚，並親自體驗虛擬攝影棚。市長陳其邁表示，因應台灣文博會、台灣設計展雙展在高雄舉辦，高雄推出「台灣設計設計台灣」系列活動，讓設計力融入城市日常。本次戶政背板改造計畫，除了重新打造結婚登記背板創造亮點，更以城市為舞台，轉化區域意象和婚姻概念，呈現青年設計師加入市政美學設計的多面視角。可看見青年設計師對婚姻的見解、與地方特色的轉譯，更充分展現設計思維及與地方對話的結果，讓城市與設計迸發出更精彩的火花。

副市長史哲特別指出，以往市政美學改造多著重於硬體空間與公共工程，本次則思索如何讓設計能量落實於市政體系的同時更能參與民眾的生命歷程。設計改造不該只是單一的美學層次，而是能讓美的感受與設計的語彙能走進地方以及常民生活之中。

青年局局長張以理表示，比起鋪張排場，時下年輕人更傾向將生命的重要時刻，透過設計展現簡約、個性化且充滿意義。藉由此次優化市政美學的戶政結婚背板改造計畫，不僅為新人重要時刻加入設計美感元素，增添了濃厚儀式感，更融合地方特色展現新世代設計風格！本次計畫特別感謝民政局大力支持與協助，推薦與協調戶政事務所全力支持，讓青年設計力有所發揮，實踐設計創就業的價值。

青年局說明本次媒合青年設計力介入戶政美學改造，媒合LADYBUG創辦人李君慈及高雄在地青年新銳設計師分別創作，並邀請Youtuber情侶檔「眾量級CROWD」搶先體驗，即日起鼓山、鹽埕、新興、左營、楠梓、橋頭、岡山、路竹、旗山、美濃、仁武、鳥松、三民、苓雅、鳳山、前鎮、旗津、小港、林園、大寮等20處戶政事務所登記背板將在改造後華麗回歸，邀請大家一起來高雄市20處戶政事務所打卡拍照。推廣青年設計即可獲得IPHONE 13 128G、高雄英狄格酒店1泊2食、Gogoro VIVA BASIC抽獎機會。