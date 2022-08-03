2022中華職棒明星對抗賽於7月30日、31日正式開打，許多球迷聚集在台中洲際棒球場欣賞球賽，主辦方更找來5隊啦啦隊的成員，組成50名臨時啦啦隊在球場熱舞，龐大的陣容引起許多球迷热議，不過有網友發文稱啦啦隊的表現令人失望，讓中職「樂天女孩」的啦啦隊員琳妲（林羿禎）忍不住親自回應了。

啦啦隊Rakuten Girls成員琳妲擁有漂亮臉蛋和火辣身材，日前參加中職明星賽的臨時啦啦隊工作，她在工作後放出與別隊隊員的可愛互動，可見即使在不同的團隊工作，彼此之間仍有著好交情。不過有網友在DCARD論壇上發文，在標題提出疑問「為什麼啦啦隊連兩天跳一樣」，該網友直言：「除了失望還是失望，不是說花一週（時間）練習嗎？怎麼連兩天都跳一樣，還以為會有什麼合舞，像之前龍象啦啦隊一樣」。

琳妲看到後親自發文解釋：「希望這位同學可以挑戰一週記起來五隊應援、嗆司、口號、安打、得分」，她也提起工作內容，一大早就曬太陽彩排50位啦啦隊員的走位、開場表演、賽前活動、謝幕儀式，還要在全身是汗的狀態下保持笑容跳整場，連晚餐都來不及吃，就回到飯店開直播跟大家聊天互動，兩天活動結束後，還要驗收上週學的新舞，然後再學下週的新舞。

從琳妲的描述可以想像啦啦隊工作的繁忙，她喊話：「希望這個世界多點愛，多鼓勵少批評，將心比心，世界更美好，我愛應援，我愛中職，我愛努力付出的大家」，琳妲的回應讓許多粉絲紛紛留言：「邊跳還一直保持笑容，用看的我都累了，妳們最棒！」、「你們這次真的辛苦了」、「蛋發飆了」、「妳不要走心啦」、「兩天跳一樣還是很香」。