在投資人權衡美眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣的潛在影響之後，港股高開0.9%，收盤上漲。然內地指數下挫。

周三香港恆生指數收漲77.88點或0.40%，為19767.09點。國企股(H股)升34.89點或0.52%，為6736.96點。今日市場交投淡薄，成交金額僅955億港元。

Saxo Markets大中華區策略師Redmond Wong指出，長期看來，中國和美國之間的摩擦將會增加，「而我們已經看到一些海外投資人在拋售中國股票」。

GW&K的新興市場財富策略師Thomas Masi指出，「作為中國投資人，不希望看到緊張局勢升級。我們不認為這次旅行能帶來什麼好處，但從回報角度來看，如果緊張緩解，這些股票還有更多上漲空間」。

在連兩天大跌之後，科技指數上漲1.24%。此前周一受到美證交所列入摘牌名單的影響的阿里巴巴，周三彈升3.8%；快手也漲3.6%；騰訊升2.5%，報302.6港元，重返300港元。

軍工股走高，中航科工升6.5%，中船防務漲4.7%，航天控股漲1%。