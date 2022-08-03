裕日車(2227)第二季每股盈餘0.74元，創下兩年來新低，上半年獲利年減3成，每股盈餘下滑至3.44元，不過零件供應鏈斷鏈問題下半年可望緩解，加上大陸紛紛祭出新車銷售動能方案，以及旺季大推新款新車，對下半年仍保持樂觀。其中新車，全新日系極致七人座休旅THE ALL-NEW INFINITI QX60自即日起展開預售接單，共導入兩款車規。

裕日車第二季合併營收40.87億元，季減47.36%、年減33.56%，營業毛利4.03億元，季減57.1%、年減44.58%，毛利率9.87%，季減2.24個百分點、年減1.96個百分點，稅後淨利2.23億元，季減72.36%，年減67.78%，每股盈餘0.74元，創下2020年第一季的0.6元新低點。

裕日車上半年合併營收118.52億元，年減15.66%，營業毛利13.43億元，年減17.08%，毛利率11.33%，年減0.2個百分點，稅後淨利10.32億元，年減31.33%，每股盈餘3.44元，相較去年同期的5.01元疲弱。

財報成績不亮，主要是因為大陸封控、缺料、缺車、買氣受阻等狀況影響，不過零件供應鏈斷鏈問題下半年可望緩解，加上大陸紛紛祭出新車銷售動能方案，以及旺季大推新款新車，對下半年仍保持樂觀。

裕日車主要銷售產品為Nissan和Infiniti車款，周一啟動全新2023年式NISSAN LEAF預售活動，將首度導入長程勁化版，裕日車為日系豪華車品牌Infiniti總代理，INFINITI TAIWAN周三也宣布，全新日系極致七人座休旅THE ALL-NEW INFINITI QX60自即日起展開預售接單，共導入兩款車規，分別為風尚款預售價265萬元、旗艦款預售價280萬元，車色新增月雲藍、日冕金，旗艦款可升級選配20萬元象徵品牌工藝結晶的Autograph極致六人座套件，提供車主及乘客獨樹一格的頂級享受。

THE ALL-NEW INFINITI QX60秉持以人為本的理念，透過極致日式設計精神，滿足消費者對空間與豪華的想像，外型承襲INFINITI家族的雍容大度，以日式優雅美學勾勒充滿魅力的車身線條，內裝設計散發渾然一體的和諧之美，兼具科技與藝術感，並搭載VQ35缸內直噴與9速自排變速箱，精準傳輸強大動力，搭配ProPILOT智慧駕駛輔助系統，具備Level 2車道維持功能，充分滿足豪華休旅用車需求。