食藥署今天公布，興中美生產的高血壓處方藥「血平佳錠」，因設備更新尚未通過連續3批製程確效，品質有疑慮，將於9月15日前回收38萬顆，籲患者應儘速諮詢醫生，切勿任意停藥。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，興中美生技有限公司所生產的「血平佳錠 SHPYNJA TABLETS “C.M.”」，設備變更尚未通過連續3批製程確效，產品品質有疑慮，即起回收下架。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿接受媒體聯訪表示，血平佳錠為醫師處方用藥，主要適應症為高血壓的控制和治療，在同成分、同劑型、同含量藥品中，市占率約45.7%，去年健保申報量45.7萬顆。

傅淑卿表示，業者最近更新設備，必須確認所生產藥物品質，因此設定檢驗規格，包括主成分需落在90%到110%間，且成功連續生產3批製程確效，才能真正投入生產。

傅淑卿指出，第1和2批共生產38萬顆檢驗合格已出廠，但第3批主成分卻僅剩80%，由於調查原因需一定時間，藥廠為求慎重，自請全數回收下架。

傅淑卿說，業者必須在9月15日前完成回收，否則可依藥事法處以新台幣20萬以上、500萬以下罰鍰。