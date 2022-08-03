終結競選看板大戰！台北市建管處提出《台北市競選廣告物管理自治條例》修正草案，限制競選廣告物僅能設置在競選辦公室、車輛及指定公布欄，北市議會3日舉行大會三讀通過，預料2024年選戰街頭恐無競選看板。

每到選舉期間競選廣告林立，現行自治條例採「報備制」，規定市長、議員選舉投票日2個月、里長選前1個月得以刊登競選廣告。自治條例修正限縮廣告刊登時間、地點。

修正條例規範北市須設置「公布欄」，提供每人A3大小的競選廣告刊登空間，刊登時間是參選人抽籤前；競選辦公室、車輛設置廣告時間，為候選人競選辦事處登記的次日起，政黨初選不得設置競選廣告物。

未按照規定張貼，不需勸導，可對設置人及設置處所所有權人或管理人開罰1萬至5萬元。另明定必要時可強制拆除、清刷。

對於政黨辦公處及競選辦事處的認定，以政黨及參選人同意選委會公開之地址為限；競選車輛則沒有數量限制，但車輛加掛任何物品，不得變更車身原有結構。

北市對於競選廣告的認定，只要廣告中含有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上（包含3點）即視為競選廣告，俗稱「三點不露原則」。如參選人廣告僅有照片及姓名，即視為一般廣告，不受條例規範。

由於自治條例規定嚴格，曾在市議會審議時卡關，如今三讀通過，將送行政院核定後實施，按時程恐趕不上2022年底選戰。北市建管處公寓大廈科長楊銧煜回應，由於必須設置公布看板，目前都尚未討論，今年絕對來不及實施，因此即使行政院核定，也會下一屆再實施，最快適用於2024年選舉。

議會法規會召集人、議員王浩指出，修法目的是考量市容景觀、環保，另也降低選舉門檻，如今年選舉在大安文山區出現競選看板大戰，考驗設看板的財力和資源，對新人造成不小壓力，但今年是選舉年，趕在11月底投票實施過於倉促，他研判中央核定時間應該是今年選舉之後。