紐約外百老匯經典音樂劇《The Fantasticks夢幻愛程》將於9月在台演出，主辦單位華文音樂劇是文化內容策進院（文策院）「TAICCA 文化新創加速器」計畫支持孵育的第一期創業團隊，文策院表示，期盼能促進表演藝術產業化，增加台灣文化內容打進國際市場的機會。

文策院院長李明哲表示，文策院協助往產業化方向邁進的文化內容產業，包含影視音、科技、出版以及表演藝術等，而華文音樂劇為表演藝術往商業模式邁進的一個案例；文策院以「文化新創加速器」計畫，協助建立華文音樂劇營運團隊的商業化經營，期望能有效推動表演藝術的產業化，吸引更多人才及資源投入，激盪出更多商機。

華文音樂劇董事長郭柏毅表示，透過文策院的支持，華文音樂劇將持續投入國際授權音樂劇的製作，作為走向國際共製、開發原創的基底，逐步形塑台灣原創音樂劇的產業鏈，不僅創造台灣與國際人才的合作交流，也進一步推動文化輸出。

《The Fantasticks夢幻愛程》為國際授權的外百老匯經典之作，將從9月23日起在松山文創園區演出，製作團隊橫跨台、美兩國，同時還有台裔百老匯演員楊呈偉，將與聶雲、劉子銓、蔡松廷、藍紫綾等多位台灣演員一起演出。