法務部為推廣正確法律知識，繼推出Podcast自製節目「人權搜查客」後，3日再推出最新自製節目「紫袍下的故事」，首集邀請法務部長蔡清祥、知名網紅「雷丘律師」朱立偉、主任檢察官林彥均等人分享檢察官辦案的心路歷程、職涯中印象深刻或撼動人心的案件，讓聽眾從中體會法律的真諦及司改的成果。

蔡清祥今利用法務部與媒體茶敘機會，分享「紫袍下的故事」背後的理念。他表示，披上紫色法袍的檢察官，彰顯公平正義，代表國家追訴犯罪，平常戮力投入案件偵查，卻也不忘以民為念，以公益代表人身分守護民眾權益，在辦案過程中藏著許多觸動人心的感動故事。

法務部說，「紫袍下的故事」將邀請平常隱身案件背後、不辭辛勞的檢察官，分享其職涯中印象深刻或撼動人心的案件，並邀請相關領域的專家、學者或各界專業人士擔任與談人，透過檢察官娓娓道來辦案過程中的心路歷程，及與談人以不同面向提供反思角度，帶領聽眾彷彿穿越時空般感受每個案件的生命，與法律事件中的法普知識及司法改革帶來的契機。

法務部表示，為因應製播「紫袍下的故事」所需的多元素材，廣邀民間團體及諸多領域專業人士參與，例如台灣防暴聯盟、婦女救援基金會、現代婦女基金會、台大醫院、法務部法醫研究所、警政署保七總隊分別就精神鑑定、兒虐、環保案件講述實務經驗。

法務部表示，部長蔡清祥也在節目現「聲」說「法」，透過新興媒體與年輕族群雲端暢談民眾關切的各種法律議題，改變過往較為制式僵硬的法治教育宣講模式，將重要的法律新知融入輕鬆活潑的對談過程，在潛移默化中傳達正確法律知識。

法務部說，「紫袍下的故事」共8集，今日首播後，其餘集數將於每週三上線，歡迎各界收聽。