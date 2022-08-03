1部大型聯結貨車載滿廢泥行經台61線南下105公里時，過彎不慎翻，消防局後龍分隊趕往救出司機。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1部大型聯結貨車載滿廢泥行經台61線南下105公里時，過彎不慎翻覆。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路南下105.3公里後龍路段，3日清晨5時許發生1部載滿廢土的大型聯結貨車，在龍港匝道口疑因過彎速度太快翻覆，造成現場交通堵塞，竹南警分局緊急從大山匝道口開始封鎖南下車道，疏導車流，並派出聯港所後龍分駐所等員警到場協助處理現場，消防局後龍分隊派員到場救出司機無礙，由於貨車上所載廢泥灑滿南下車道，公路總局通知廠商到場清理至中午才恢復通車。

竹南警分局聯港所於3日5時25分許獲報，1部大型聯結貨車在後龍鎮台61線南下105.3K龍港匝道翻覆，員警立即趕赴現場警戒並疏導後方車流。員警到場發現是1部載運廢泥大型聯結車，疑因下龍港匝道，行經彎道時，因遇日出陽光刺眼影響視線，不慎翻覆在安全島上，並撞擊到一旁燈桿，車上泥土傾覆滿地，南下車道交通完全受阻，所幸無人受傷，也未波及其他人車。

為維護用路人安全，竹南警分局立即增派後龍分駐所前往現場支援，另派大山派出所員警，在大山匝道口封閉南下車道，並疏導南下全部車輛由苗8線轉往國3、台1線行駛，一度造成苗8線、苗9線路口出現壅塞。

警方經通報公路總局工2段到場清理，並聯繫拖吊車到場，將大貨車扶正，由於廢泥灑滿現場安全島及南下車道，工作人員花了5個多小時才清理乾淨，整個南下車道至中午12時才恢復通行。至於聯結車司機經後龍消防分隊人員救出後，自認為身上只有輕微擦傷，不願意去醫院，當場簽名拒送，確實肇事原因正由警方釐清中。