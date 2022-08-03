台灣運彩xT1聯盟元年衛冕軍高雄全家海神，今天（3日）正式開訓，由助理教練團朱永弘、彭德軒為球員進行基礎體測，以數據化分析追蹤球員表現，隊長余純安體測表現最佳，人在美國、立陶宛的外援布銳克曼、庫薩斯，也同步在家鄉展開訓練。

高雄全家海神助理教練朱永弘表示，新球季球員肌力訓練將從上季的一周三次改為一周四次，盼球員建立職業球員意識、自我要求，並運用季前回復基本體態、肌耐力、琢磨個人技巧。

收假首日，海神隊助理教練團朱永弘、彭德軒為球員進行基礎體測，以數據化分析追蹤球員表現，朱永弘指出，體測表現維持最佳莫過於隊長余純安，令人驚豔的則有陳懷安與勤明慶，「純安體能不錯，懷安、明慶減重有成，且勤明慶肌肉量都有維持住，讓人眼睛一亮。」

朱永弘表示：「職業球員肯定會被各隊情蒐，休季前就希望他們設定個人目標，利用休賽季期間加強技能，或許是投籃修正，勾射等，維持原有技術外、也尋求進步。」接下來海神隊總教練喬伊斯還會陸續與球員線上一對一面談，針對休季目標達成與新賽季設定進行討論。

高雄全家海神隊教練團、球員努力維持球隊競爭力，球隊執行長李偉誠（Wilson）也勉勵球員設立階段性目標，延續爭冠渴望並時刻保持競爭態度，修正上個賽季的缺失，逐步實踐連霸目標。

高雄全家海神隊開訓，為衛冕T1聯盟冠軍及早做準備。（高雄全家海神提供）

高雄全家海神隊開訓，全力備戰新球季。（高雄全家海神提供）