美國眾議院議長裴洛西訪台，引起各界關注。民進黨桃園市長參選人林智堅先前不小心脫口「桃園是門戶第一站，裴洛西一到台灣就會來到桃園」，讓所有人傻眼，而今（3）日謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋就發現林智堅又出包了，呼籲「林智堅兄以及他的團隊，有錯就認錯，不要以為船過水無痕，裝沒事就好」。

謝克洋在臉書上指出，林智堅今天去八德某幼兒園作秀，順便宣布他的育兒政策，不過謝克洋眼尖發現「林智堅連發個限時動態都有錯別字」，謝克洋指出，林智堅表示「育兒政策讓大家願意生趕生」，這讓謝克洋原本以為林智堅要桃園的爸媽們趕著生孩子，結果林智堅事後把這個限時動態刪除，讓謝克洋直呼，「看來『趕』是錯別字，『敢』才是智堅兄想表達的意思」。

最後謝克洋更酸，昨天林智堅也說裴洛西會降落在桃園機場，事實是裴洛西降落在松山機場，讓林智堅出了個洋相。謝克洋也提及，林智堅的政治幕僚相當不用心，提供錯誤的資訊給林智堅，又在限時動態上打錯字，被發現錯字後就刪除裝沒事。因此謝克洋呼籲，「林智堅以及他的團隊，有錯就認錯，不要以為船過水無痕，裝沒事就好」。