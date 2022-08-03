大家都知道明星的吸金能力強，由於自身有很高的知名度，明星們不僅戲約及節目邀約不斷，就連許多大牌也會找上他們代言，然而大家雖然都明白明星及藝人們很會賺，不過大家知道他們真的能夠「躺著賺」嗎？近日，日本女星渡邊直美在個人的YouTube頻道上直播素顏及睡覺，呼呼大睡的模樣吸引超過5萬人次的觀看，超高的人氣也讓粉絲們更愛自己的女神。

渡邊直美身為日本頂級流量女星，經常以各式誇張的裝扮在大眾面前亮相，她搞笑且不計形象的表演方式也獲得許多人的喜愛，而渡邊直美雖然是以諧星之姿出道，不過她也以自身的時尚感進入各大時尚圈，且她也讓女孩們了解到，時尚無關乎身材，只要心中有時尚，不管身穿什麼樣的搭配或是擁有什麼樣的身材，都能夠成為時尚潮流的icon。

而近日，話題度及人氣雙高的渡邊直美，又再次讓大眾看到她的搞笑基因與超高人氣。渡邊直美日前在自己的YouTube頻道進行直播，影片的一開始她用純素顏的模樣在鏡頭前與粉絲互動，而到了後半段，她卻開始直播自己睡覺的樣子，天然的睡眠姿勢及動作變換，再加上豪邁張嘴打呼的模樣，吸引不少觀眾的觀看，在線的觀看人數更是來到5.3萬，讓大家笑稱渡邊直美真的是「躺賺」無誤。

渡邊直美搞笑又霸氣的作為真的讓人噗哧一笑呢！而她也在直播隔天起床後，於IG限時動態分享自己剛睡醒的水腫照，呆滯的模樣真是一點包袱也沒有，也難怪渡邊直美的吸粉力那麼強，她天然又不做作的個性實在很難讓人不喜歡呀！喜歡渡邊直美的大家可以追蹤她的社交平台，看看她充滿搞笑與時尚兼具的日常，為自己的生活多添加一些笑意吧！