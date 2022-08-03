中華開發金控（3）日宣布，推出員工福利信託持股計畫，以實際行動鼓勵員工參與公司經營績效成果，並促進同仁財務健康，邁向成為「首選雇主」（Become Employer of Choice）的願景。開發金控自本月起開放符合資格的員工申請參與計畫，員工並可視個人財務規劃決定自提金額，兼具彈性與靈活度。

開發金控積極透過多元計畫及措施，落實「首選雇主」策略，並以「心理健康」、「身體健康」及「財務健康」三大關懷主軸，提升員工福祉並打造照護方案。為協助員工長期生活安定與財務健康，開發金控規劃員工福利信託持股計畫，開放集團及子公司正職員工申請，參與的員工每月可自行決定提撥金額，同時公司將100％相對提撥投入計畫，且參與計畫的員工不分職等，皆可享有同樣獎勵金額與比例。

開發金控今年也完成EAP員工協助方案（Employee Assistance Program）的優化及升級，透過與外部專業諮商機構合作，提供全體員工心理諮商與法律諮詢服務，協助員工排解情緒壓力，或職涯及生活挑戰。在「身體健康」層面，開發金控定期提供員工健檢福利，並透過內部活動鼓勵員工養成健康生活習慣，今年上半年推出CDF Walker員工健走挑戰，成功號召超過1,700位員工組隊參加，不僅提升員工健康，更促進團隊凝聚力。

除持續完善員工福祉，打造幸福職場，開發金控也鼓勵員工回饋社會，每年提供四天志工假，以期達到員工、企業與社會的共好三贏。而為進一步了解員工心聲與需求，開發金控每年實施員工認同度調查，近年來員工認同度亦持續成長，未來開發金控將持續打造多元員工福祉及激勵措施，協助達成工作生活與平衡。