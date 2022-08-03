中共國防部2日授權新華社公告台灣四周實彈演習圖示。（新華社）

美國眾議院議長裴洛西訪台，台海陷危機，共軍宣布4至7日針對台灣四周海空域舉行實彈射擊軍演，對此，漁業署提醒漁民要避開演習海域，而漁民雖稱3天軍演可當颱風來襲影響不大，但就怕之後成了常態性，漁船作業就慘了。

琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，目前政府沒有禁止出港，但漁會會配合漁業署提醒漁民避開軍演區域，盡量避免出港，就當作是颱風來襲躲颱風，短短3天對整體產業影響不大，但若成了常態性就慘了。

蔡寶興說，如果大陸常態性對台灣軍演，台灣勢必也會增加演習，試問這叫在沿近海作業的漁民該怎麼辦？他強調，漁民光是看到軍艦在海上航行，就感覺心理壓力大，若長期這樣下去，漁業絕對大受影響，他希望政府現在應該要先擬好長期作戰的配套措施。

「就當給自己放假吧！」洪姓漁民說，因近期魚汛期在東邊海域，所以原訂5或6日前往花蓮海域捕魚，但現在共軍軍演只好放棄，將出港日延至8日過後，也趁機讓自己休息，但希望屆時能順利出港，不要再有意外發生。

東港區漁會總幹事鄭鈺辰指出，黑鮪魚季剛結束，目前處於漁汛交接期，魚數量較少，加上近日對流、氣流及颱風的影響，出海的船本就不多，據海巡統計，這幾日出港的漁船約80餘艘，與平時相比相對少，所以就目前狀況研判，此次共軍軍演對漁業影響不大。

她說，8至10月是黃鰭鮪、皮刀魚等冰鮮鮪類的漁汛期，有些漁船會到西南海域作業，但近期的魚數量並不算多，且會過去的幾乎都是CT3的小船，這類型船在東港占數較少，跑遠洋的大船才占多數，所以對東港漁業的影響有限，但跑沿近海的漁民仍會擔心軍演時間是否拉長，若拉長一定影響漁民作業權益。